Piloto e passageiro ficam feridos após acidente na MT-270

Quem passou pela entrada de Rondonópolis na MT-270, presenciou mais um acidente de trânsito na noite deste sábado (24).

O condutor de uma caminhonete colidiu contra uma motocicleta que tinha duas pessoas. O piloto e o passageiro, ambos 20 anos de idade foram socorridos pelo SAMU.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, registrado pela Delegacia de Trânsito, os dois veículos seguiam no mesmo sentido para o bairro Vila Paulista.

A motocicleta apresentava danos na parte da traseira, já o veículo TORO na parte lateral. O motorista da caminhonete fugiu o local. As vítimas da moto foram encaminhadas para o hospital, aparentemente sem fraturas.