PM localiza droga em residência após dono sofrer acidente

A Polícia Militar de Rondonópolis localizou na tarde desta quarta-feira (14) porções de substancia análoga a maconha, sementes da erva e uma balança de precisão. A apreensão aconteceu após um acidente envolvendo um rapaz de 25 anos que morava na casa.

Segundo consta no Boletim de Ocorrências, a guarnição foi até o Hospital Regional após receber a informação de que uma porção de entorpecente foi localizada no bolso de um dos envolvidos.

Com os dados, os policiais foram até a casa do jovem, no Jardim Vera Cruz e, após liberação do pai, entraram na residência e encontraram mais droga no quarto.