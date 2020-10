PM prende suspeitos de roubo e estupro em Ouro Branco do Sul

Dois suspeitos de 19 e 21 anos foram presos pela Polícia Militar em Ouro Branco do Sul, distrito de Itiquira-MT. Eles são apontados como os autores de um roubo seguido de estupro contra uma mulher de 39 anos na noite desta quinta-feira (15).

A vítima contou aos policiais que dois indivíduos invadiram a residência dela em posse de arma de fogo e anunciaram o roubo. Após amarrá-la, eles pediram dinheiro, e em seguida tiraram sua roupa e a molestaram sexualmente. Logo em seguida, eles fugiram com alguns objetos.

Após ser informada da situação, a Polícia Militar recebeu a informação que os suspeitos haviam feito uma compra no valor de R$ 690 reais em uma conveniência na cidade de Sonora-MS, como cartão de crédito da vítima.

Uma guarnição foi até o local, e através de imagens das câmeras de segurança, conseguiu identificar o veículo usado pelos criminosos.

Os policiais seguiram para o endereço no qual constava na checagem do automóvel e conseguiram prender um dos indivíduos. Ele levou os policiais até a casa do segundo suspeito, que também foi preso. A dupla foi reconhecida pela vítima.

A Polícia Militar também apreendeu dinheiro e os cartões bancários da vítima.