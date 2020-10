PM reforça segurança no feriado de Finados em Rondonópolis e região

Seguindo as recomendações da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), o 4º Comando Regional da Polícia Militar, com sede em Rondonópolis, lançou na manhã desta quinta-feira (29), a Operação “IN Memoriam”. O objetivo é reforçar o feriado prolongado de Finados, inclusive com policiais da parte administrativa.

De acordo com o Comandante do 5º Batalhão da PM e da 14ª CIPM de Força Tática, ao todo serão 120 homens trabalhando em regime de plantão nesses dias de Operação. “ Vale ressaltar que a segurança não será reforçada apenas no município de Rondonópolis, mas também as cidades vizinhas como Pedra Preta e Jaciara”, destacou tenente-coronel Candido.