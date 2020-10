Policiais penais interceptam drone com baterias de celulares e droga

Policiais penais da Penitenciária Central do Estado (PCE) interceptaram um drone contendo 13 baterias de celulares, um carregador solar, além de aproximadamente 40g de substância análoga a maconha. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (05.10).

A equipe de plantão fazia ronda na laje da unidade penitenciária, quando avistou o equipamento que levaria os produtos até os presos. Os policiais não conseguiram realizar a apreensão do drone, pois ao pegar o material que seria lançado, o equipamento rompeu a linha.

De acordo com o diretor da unidade, Agno Ramos, a retirada das tomadas de energia do local está impedindo que possíveis equipamentos eletrônicos que porventura consigam chegar até os reeducandos sejam carregados, como é o caso dos celulares. Com isso, ocorrem as tentativas de lançar baterias e carregadores por meio de drones.

Os suspeitos do caso não foram localizados.