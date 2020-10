Politec identifica corpo de homem encontrado no Rio Vermelho

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) identificou o corpo do homem encontrado boiando nas águas do Rio Vermelho no final da manhã desta sexta-feira (23), nas proximidades do bairro Jardim Amizade, em Rondonópolis-MT. A vítima é Talison Julierme Souza Silva de 29 anos.

De acordo com informações de ribeirinhos, um pescador se deparou com o corpo de Talison boiando na água, e imediatamente, acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo informações, o corpo tinha sinais de violência, inclusive disparos de arma de fogo na cabeça e no braço. A vítima também fazia uso de tornozeleira eletrônica.