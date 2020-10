Prefeitura investiga três mortes que podem ter sido causadas pelo calor

A prefeitura municipal de Várzea Grande confirmou que três mortes estão sendo investigadas por que podem ter sido causadas pelo calor excessivo.

As três vítimas morreram nesta semana, eram idosos e tinham pressão alta. Dois foram vítimas de infartos e um teve AVC. A suspeita dos médicos é que os infartos e o AVC tenham sido causados pela desidratação, reflexo das temperaturas diárias acima dos 40°c graus.

Do outro lado da ponte a prefeitura de Cuiabá disse que nenhuma morte suspeita foi informada pelas equipes médicas da rede municipal. No entanto, os atendimentos nas Upas (Unidades de Pronto Atendimento) e Policlinicas de pessoas com sintomas de desidratação e hipertemia aumentou 40% nos últimos dez dias.

A orientação é beber bastante água e evitar a exposição prolongada ao sol.Principalmente idosos e crianças que são mais sensiveis aos reflexos do calor excessivo. De acordo com o Instituto Clima Tempo a previsão para os próximos dias é de calor na região metropolitana de Cuiabá, apesar dos primeiros registros de chuvas da temporada.