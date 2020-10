Prefeitura libera aulas presenciais em escolas particulares

Alunos que estudam em escolas particulares do município e tenham mais de 12 anos poderão retornar as aulas presenciais a partir do dia 3 de novembro. O novo decreto do município libera a atividade, além de permitir a realização de eventos com um maior número de pessoas.

Segundo o decreto, o local para retomada das aulas deverá estar preparado de acordo com as normas de higiene e distanciamento mínimo entre os estudantes. Outro ponto, é que o retorno é facultativo e as unidades deverão continuar com as atividades on-line.

Deverá também ser realizada a aferição de temperatura, oferta de produtos de higiene, álcool gel e reforço na limpeza dos ambientes estão entre as determinações do decreto.

Já para os eventos, houve a liberação de reuniões e comemorações em locais abertos para até 300 pessoas. Em ambiente fechado o máximo é de 150 pessoas ou 50% da capacidade do local.