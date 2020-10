Presidente diz que sabatina do Sispmur será importante para cidadão conhecer candidatos

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) irá promover nessa sexta-feira (30) mais uma de suas já tradicionais sabatinas com os candidatos a prefeito da cidade. Todos os candidatos foram convidados e o evento será transmitido em tempo real pelas redes sociais do sindicato.

De acordo com Geane Lina Teles, presidente do Sispmur, a intenção da entidade é ouvir a posição dos diversos candidatos a respeito da pauta dos servidores municipais, mas também com relação aos problemas que afligem toda a cidade. “É o momento do candidato se expressar para o servidor, mas também para a sociedade. Porque uma coisa que a gente tem que colocar é que o sindicato, o sindicalismo, não é bater panela. Não é fazer greve, é buscar melhorias. E quando a gente busca melhorias, a gente atinge a sociedade”, afirmou.

A sabatina do Sispmur acontece nessa sexta (30), a partir das 19 horas e será transmitida pelo Facebook e Youtube do sindicato.

Assista a íntegra da entrevista com a presidente do Sispmur: