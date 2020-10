Presidente do TRE diz que eleitor que não vota delega poder a quem vota

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Gilberto Giraldelli, afirmou que serão tomados todos os cuidados para evitar a disseminação do vírus e a infecção dos eleitores e mesários no dia da eleição desse ano, marcada para o próximo dia 15 de novembro. Ele esteve em Rondonópolis na tarde da última sexta-feira (2) e também conclamou o eleitor a votar, afirmando que aqueles que não votarem estarão delegando aos que votam o poder de escolher os políticos que irão nos governar.

Segundo ele, os eleitores poderão votar com segurança, pois serão observadas todas as normas de segurança sanitária, tanto para mesários e equipe que trabalharão nos locais de votação. Ele disse ainda que essa será uma eleição atípica, pois além da questão da pandemia da Covid 19, teremos a eleição suplementar para o Senado, para a escolha de um senador ou senadora para a vaga deixada pela ex-juíza Selma Arruda, cassada por crimes eleitorais. “A questão da segurança é tratada com grande preocupação pelo TSE. Nós temos registros, temos protocolo que garantem a segurança tanto para os eleitores como também para os mesários”, garantiu Gilberto Giraldelli.

Ele informou ainda que, em nome da segurança do eleitor e para diminuir a chance de contágio desse pela doença, foi dispensada a biometria, assim como será observada a questão do distanciamento social, com o eleitor tendo que ficar a pelo menos um metro de distância dos outros e das mesas receptoras, além do uso obrigatório de máscaras e do álcool em gel. “Já que não vai ter a identificação biométrica, é necessário que o eleitor compareça com seu Título de Eleitor, assim como um documento constando uma foto para ser feita a sua identificação”, afirmou.

Para o eleitor que decidir por não comparecer ao seu local de votação, ou de alguma forma estiver impedido, ele poderá justificar sua ausência pelo aplicativo E-Título, que pode ser baixado no computador ou celular, dispensando esse eleitor de ter que comparecer ao Cartório Eleitoral para fazê-lo. “Essa é uma ferramenta que vem em benefício do eleitor, que vem facilitar a vida desse eleitor”, afirmou o presidente do TRE.

Giraldelli aproveitou ainda para fazer um apelo para que os eleitores compareçam aos seus locais de votação e escolham seus candidatos com responsabilidade. “Quando você não comparece, você está delegando essa escolha a quem compare e depois você não terá legitimidade para reclamar”, concluiu o desembargador.