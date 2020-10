Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao passar pelo posto policial neste sábado, em Alto Garças-MT. No veículo dele, os policiais apreenderam 30 tabletes de substancia de cocaína.

De acordo com as informações, o motorista de uma Saveiro, com placa de Goiás, apresentou nervosismo ao ser abordado pela PRF. Durante uma busca minuciosa no veículo, os policiais encontraram a droga.

O condutor foi encaminhado para Delegacia de Alto Garças para as providencias cabíveis.