PRF apreende mais de 21kg de droga em compartimento adaptado de carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta sexta-feira (30), em uma ronda preventiva pela BR-070, no município de Barra do Garças, 18 kg de cloridrato de cocaína e 3,150 kg de maconha. A droga estava escondida em um compartimento adaptado no painel do automóvel.

A equipe abordou o veículo Citroen de cor preta devido a uma ultrapassagem em local proibido. Durante a abordagem, o motorista de 33 anos demonstrou nervosismo e fez alegações confusas de onde seria o local de destino e por isso foi realizada a revista.

Após alguns minutos, foi encontrado um compartimento adaptado no painel do automóvel, onde estavam escondidos os entorpecentes.

O motorista e a droga foram encaminhados à Polícia Civil.