PRF prende jovem transportando 12kg de maconha em van

Uma jovem que não teve o nome divulgado foi presa na tarde desta quarta-feira (28) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Primavera do Leste. Ela estava em uma van de transporte intermunicipal com 12 kg de substancia análoga a maconha.

De acordo com a PRF, durante uma abordagem de rotina os policiais realizaram uma revista nas malas que estavam no bagageiro e encontraram a droga.

A jovem acabou confessando que seguiu de Campo Grande-MS até Rondonópolis em um ônibus e depois pegou uma van até Primavera.

Ela afirmou que essa foi a primeira vez que fazia o transporte.