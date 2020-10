Procura por tereré e sorvete aumenta em Rondonópolis nos últimos dias

Os últimos dias foram de calor intenso e baixa umidade do ar em todo o Mato Grosso e esta semana, de acordo com o Climatempo, as temperaturas podem subir ainda mais. A previsão de máxima chega a 45°C e a umidade do ar pode chegar a 8%.

Já a previsão de chuva só aparece a partir da próxima sexta-feira (09) em Rondonópolis e enquanto ela não chega para refrescar, o jeito é procurar outra alternativa. Uma das saídas encontrada pela população é tomar tereré e o comércio já tem sentido essa alta nas vendas.

De acordo com a empresária do ramo, Wlly Garcês, o aumento no consumo por esse tipo de produto é natural devido ao calor. Nos últimos meses, devido à pandemia, o segmento sofreu uma queda, mas houve uma conscientização de cada um usando sua cuia e isso tem ajudado no consumo.

“As pessoas não precisam parar de tomar o tereré, o importante é conscientizar, tomar os cuidados necessários e cada um usar a sua cuia”.

Ela afirmou ainda que a maioria dos clientes hoje prefere os sabores mentolados, mas há ainda aqueles que não dispensam o sabor mais forte e tradicional da pura folha.

Outro segmento que também vem sendo beneficiado com esse calor é o do sorvete. De acordo com a gerente administrativa de uma sorveteria, Glaucia da Silva Oliveira, as vendas aumentaram em cerca de 50% nos últimos dias. “Devido ao calor as pessoas têm comprado mais e o que mais tem saído são os picolés que além de práticos são mais baratos, já que alguns custam R$1,25” afirmou ela.