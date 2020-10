Procurador é o favorito do eleitor de Cuiabá e preocupa candidatos do agro

A vitória nas urnas é praticamente impossível, mas o candidato do PSOL na eleição suplementar ao senado por Mato Grosso, Procurador Mauro, aparece com folga na liderança de todas as pesquisas sobre as intenções de votos dos cuiabanos.

Ele mantém no mínimo dez pontos de margem para o segundo colocado. Em algumas vezes aparece o Nilson Leitão (PSDB) em outras Elizeu Nascimento (DC). Acontece que o estado tem 2.317.102 (dois milhões trezentos e dezessete mil cento e dois) eleitores aptos a votarem nas eleições deste ano, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral.

E Cuiabá tem o maior colégio eleitoral do estado com quase 400 mil eleitores, sendo assim, um desempenho ruim dos favoritos no pleito na capital pode comprometer o projeto.

Por isso mesmo que os dois mais bem colocados nas pesquisas estaduais, Leitão e Favaro (PSD) não poupam esforços atrás de apoio e popularidade na capital.

Favaro conversa com membros da maçonaria constantemente e quer definir uma estratégia para entrar nos bairros da capital, que não tem nenhum vínculo com as bandeiras de campanha dele. Leitão aposta no apoio dos Campos, mas Júlio, que é o suplente dele, evita o contato físico devido a saúde frágil e a pandemia do novo Coronavírus. Por enquanto o senador Jayme Campos é um cavaleiro solitário no sol escaldante com a bandeira de Leitão na capital.