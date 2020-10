De julho para agosto, a produção industrial teve alta em 12 dos 15 locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada nesta quinta-feira (8) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Segundo o IBGE, o resultado é reflexo da retomada gradual da produção industrial, após as paralisações no setor por conta da pandemia de covid-19. A produção industrial nacional cresceu 3,2% em agosto, pelo quarto mês consecutivo.

O gerente da pesquisa, Bernardo Almeida, explicou que esse resultado está ligado à reabertura e à flexibilização do isolamento social. “A pesquisa reflete, em grande medida, a ampliação do movimento de retorno à produção de unidades produtivas, após paralisações e interrupções por conta da pandemia”, disse.

O maior aumento foi registrado no Pará (9,8%), terceira taxa positiva consecutiva do estado, acumulando ganho de 18,2% no período. Santa Catarina (6,0%), Ceará (5,7%), Rio Grande do Sul (5,2%), Amazonas (4,9%), São Paulo (4,8%) e Rio de Janeiro (3,3%) também mostraram crescimento acima da média nacional.