Quadrilha é presa após roubar R$ 10 mil de papelaria em Rondonópolis

A Polícia Militar por meio do Comando de Ação Rápida (CAR), conseguiu identificar e prender cinco suspeitos de roubo em uma papelaria nesta terça-feira (06), em Rondonópolis-MT. Duas armas de fogo foram apreendidas, sendo uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38 com nove munições do mesmo calibre.

De acordo com as informações, durante patrulhamento e após serem informados sobre a característica dos criminosos, os policiais conseguiram identificar um deles sentado na porta de uma residência no bairro Vila Esperança.

Durante uma conversa, o acusado de apenas 16 anos confessou ser um dos autores do roubo, e afirmou ainda que se tratava de uma ação planejada e com informações privilegiadas. As armas foram apreendidas na mochila dele.

O indivíduo afirmou ainda que a quadrilha, formada por mais cinco indivíduos, fugiu em um veículo gol, mas que posteriormente, precisou abandona-lo por falta de combustível.

Na casa de um segundo suspeito, localizada no Residencial Magnólia, foram encontradas notas antigas em dinheiro, que fazia parte do material roubado da papelaria.

Ao todo, cinco acusados foram detidos e encaminhados para 1ª Delega cia de Polícia, sendo que três deles são menores de idade e um deles usava tornozeleira eletrônica. O veículo também foi localizado.

Roubo

O roubo na papelaria localizada na região central de Rondonópolis aconteceu no início da tarde desta terça-feira (06).

Segundo as vítimas, dos indivíduos em posse de arma de fogo, entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto.

Os criminosos seguiram para uma sala reservada, onde localizaram uma quantia de R$ 10 mil reais, que seria usada para o pagamento dos funcionários.

Após o roubo, eles fugiram do local.