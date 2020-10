Quatro pessoas são baleadas enquanto estavam no bar

Quatro pessoas ficaram feridas por disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira (03) em Primavera do Leste. O fato aconteceu em um bar localizado na avenida Belo Horizonte.

De acordo com o Tenente Cézar da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada avisando sobre duas vítimas alvejadas no local. O Samu foi até o bar e socorreu as duas vítimas.

Depois, ao chegar à Unidade de Saúde, descobriram que outras duas pessoas também foram atingidas, mas haviam ido por conta própria até a UPA.

Testemunhas disseram que dois homens em uma motocicleta chegaram ao bar efetuando vários disparos. Uma vítima foi atingida na perna, a outra na cintura, outra na região da boca e a 4ª dois disparos no tórax.

Duas das pessoas atingidas tinham passagens pela polícia e usavam tornozeleira eletrônica.