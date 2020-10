Record TV de São Paulo cancela debate entre candidatos a prefeito

A direção de Jornalismo da Record TV decidiu cancelar a realização do debate no primeiro turno entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Veja a nota:

“A Record TV preza pela saúde de seus colaboradores e de seus convidados. Por isso, depois de consultar uma comissão de médicos e de técnicos em medicina do trabalho, a emissora entendeu que não há condições de promover o encontro com segurança.

O número elevado de candidatos, a presença de assessores políticos (mesmo que limitados a 2 por candidato) e o essencial trabalho dos profissionais da emissora tornariam impossível seguir os protocolos sanitários recomendados pelos médicos. E transformariam o evento em um potencial foco de infecção do novo Coronavírus.

Importante destacar que a Record TV segue a legislação eleitoral, que assegura a participação em debates, em iguais condições, a todos os candidatos cujos partidos e/ou coligação têm 05 ou mais representantes no Congresso Nacional.

A Record TV reafirma o compromisso com a informação de qualidade, que é fundamental para auxiliar o eleitor no momento do voto. Desta maneira, irá ampliar a cobertura eleitoral em suas mais de 12 horas diárias de programação jornalística ao vivo.