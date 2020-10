Recorde absoluto de calor do Brasil pode ser batido esta semana

A grande e forte onda de calor que se instalou sobre o Brasil desde o fim de setembro de 2020 já ocasionou a quebra de recordes históricos de calor em vários estados do país, inclusive em capitais, mas poderá estabelecer um novo recorde de calor absoluto para o Brasil.

Sem dúvida, esta onda de calor do começo da primavera de 2020 está refazendo a climatologia de temperatura em parte do Brasil. Muitos recordes da onda de calor de 2014 já foram superados.

Segundo dados oficiais do INMET – Instituto Nacional de Meteorologia -, a maior temperatura oficialmente medida no Brasil é 44,7°C em Bom Jesus do Piauí, em 21/11/2005. Mas nesta segunda-feira, 5 de outubro de 2020, a marca de 44,6°C foi alcançada em Água Clara, em Mato Grosso do Sul, e em Nova Maringá, em Mato Grosso.

Esta temperatura de 44,6°C é o segundo maior valor registrado no Brasil e empata com a marca de Orleans, em Santa Catarina, que experimentou este calor em 6/1/1963.

Veja o gráfico das temperaturas máximas de Bom Jesus, no Piauí, em novembro de 2005, quando registrou a marca de 44,7°C no dia 21 de novembro.