Reinaldo Morais defende diminuição do estado e taxação de grandes fortunas

O empresário Reinaldo Morais, da coligação “Muda Mato Grosso” (PSC e PRTB) afirmou que pretende defender a diminuição do tamanho do estado brasileiro, que no seu entendimento deve se ater apenas à questões essenciais como saúde, educação e segurança pública, além de defender uma simplificação na cobrança e diminuição de impostos. Ele também defendeu o fim dos acordos espúrios em períodos eleitorais e a taxação das grandes fortunas.

As declarações do candidato foram feitas em entrevista exclusiva ao Portal AgoraMT, por meio de videoconferência, e o candidato ainda falou de suas ideias para a preservação do Pantanal e outros assuntos relevantes.

Assista a entrevista na íntegra: