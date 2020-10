Residência é tomada pelas chamas no bairro Dona Fiuca

Uma casa foi parcialmente destruída pelo fogo no bairro Maria José Fernandes de Souza (Dona Fiuca) no fim da noite deste sábado (10) em Rondonópolis – MT.

De acordo com o Corpo de Bombeiro a ocorrência era de incêndio com moradores dentro da casa, mas ao chegarem no local constatou que a residência estava arrombada e sem vítimas no interior da residência.

É possível que o arrombamento tenha sido feito por moradores com intuito de apagar as chamas.

A principal suspeita é que uma panela tenha sido esquecida no fogo, porém em instantes seguintes chegou uma mulher alterada dizendo que tinham colocado fogo na casa dela.

Os Bombeiro cessaram as chamas e não houve nenhum ferido, as causas do fogo devem ser investigadas.