Reunião política termina com uma pessoa assassinada e duas feridas

Uma reunião política terminou com uma pessoa morta e duas feridas na noite desta terça-feira (13), no distrito de Irenópolis, município de Juscimeira-MT. Um suspeito foi preso, após fugir para uma região de mata.

De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento em um bar, localizado no distrito de Juscimeira. No local, havia acontecido uma briga, e três pessoas estavam feridas por golpes de faca.

Ainda segundo informações, após xingamentos, o suspeito identificado por Francisco da Costa Alecrim de 35, teria ido até sua casa, pegado uma faca, voltado para o estabelecimento comercial e esfaqueado três pessoas.

Uma das vítimas, identificada como Rogério Pereira Aguiar de 31 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após o crime, o principal acusado fugiu para uma região de mata, porém, logo em seguida ligou para a Polícia Civil e se entregou.

O suspeito afirmou que perdeu a faca usada nos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e lesão corporal, durante a fuga.