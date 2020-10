Roberto França diz que tem muito respeito por Janaína e está honrado com o apoio

O candidato do Patriota, Roberto França, disse que o apoio da deputada Janaína Riva (MDB) é muito importante e chega num momento crucial da campanha. “Ela tem sido uma deputada muito atuante nas causas populares, em defesa da saúde, da educação e dos servidores, e merece todo o meu respeito. Fico muito honrado de receber o apoio de uma deputada que vem se destacando ao longo de dois mandatos na Assembleia Legislativa e mostrando a força da mulher mato-grossense”.

França lembrou que Janaína foi a única mulher eleita em 2014, com mais de 48 mil votos e reeleita em 2018 como a mais votada, com 51.546 votos distribuídos nos 141 municípios. Com sua votação, a parlamentar entrou para a história de Mato Grosso como a primeira mulher a receber o maior número de votos na disputa ao parlamento estadual e a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente da Assembleia Legislativa e também a primeira mulher a presidir o Parlamento de MT durante licença do presidente Eduardo Botelho (DEM).