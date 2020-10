Roça entre Jojo, Biel e Cartolouco agita web

O resultado da Prova do Fazendeiro, realizada na noite de quarta-feira (7) em A Fazenda, consagrou Luiza Ambiel como a dona do chapéu mais desejado da sede e colocou Biel, Cartolouco e Jojo Todynho na Roça para disputar a permanência no reality show.

O anúncio do trio de roceiros agitou a web e foi visto para muitos internautas como uma final antecipada, pois, para boa parte dos telespectadores, os três participantes movimentam o jogo e são considerados “fortes jogadores”.

Não por acaso, A Fazenda ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter durante toda a madrugada desta quinta-feira (8). As torcidas já se organizaram para fazer mutirão de votos e conseguir manter o peão favorito na disputa.

O resultado da Roça será anunciado por Marcos Mion no programa desta noite.