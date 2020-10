Rúcula é super indicada para tratar diabetes e prevenir a osteoporose

Com sabor peculiar, capaz de transformar uma simples salada num requintado banquete de saúde, a rúcula possui incríveis benefícios que talvez você não saiba. Rica em vitaminas e minerais, a rúcula pode ser considerada como um presente de saúde que a natureza nos dá.

Os incríveis benefícios da rúcula

Alguns consideram o sabor da rúcula picante, achando ideal sua utilização no preparo de saladas. Outros ousam mais e usam a rúcula até mesmo para o preparo de pratos quentes. Seja qual for a forma escolhida, veremos que o seu consumo trará os benefícios das vitaminas A, C e K, além de poderosos antioxidantes e minerais.

Trata a diabetes

Por ser rica no antioxidante ácido alfa-lipóico, o consumo de rúcula é capaz de diminuir os níveis de glicose e aumentar a sensibilidade à insulina, favorecendo o tratamento de diabetes.

Previne câncer

A rúcula é capaz de prevenir a progressão de tumores que podem desenvolver câncer de cólon e pulmão, pois possui altos índices de sulforafano, substância conhecida por impedir o desenvolvimento de cancros.

Protege a pele contra raios UV

O consumo de rúcula garante ao organismo altas quantidades de antioxidantes carotenoides como o betacaroteno, responsável por fortalecer o organismo, estimulando a liberação de melanina e consequentemente protegendo contra a incidência de raios UV.

Previne osteoporose

O consumo de rúcula auxilia o organismo na recuperação da saúde óssea graças aos elevados níveis de vitamina K encontrados neste vegetal. Isso faz com que o corpo possa gerir adequadamente a saúde dos ossos, prevenindo casos de osteoporose.

Protege a saúde ocular

Por ser rica nos antioxidantes zeaxantina e luteína, o consumo de rúcula pode ser extremamente benéfico para a saúde dos olhos. Isso é dito pois são antioxidantes responsáveis pela proteção da película ocular, além da prevenção de máculas dos olhos.

Fortalece o sistema imunológico

As altas quantidades de vitamina C (ácido ascórbico) presentes na rúcula são extremamente benéficas para o fortalecimento do sistema imunológico, prevenindo assim resfriados e gripes. Além disso, o ácido ascórbico será responsável por combater radicais livres, garantindo a prevenção do envelhecimento precoce.

Favorece a líbido

Este benefício da rúcula é conhecido desde os tempos mais remotos. Graças às propriedades gerais da rúcula, é sabido que seu consumo é capaz de favorecer e melhorar a líbido, incrementando então a qualidade da vida sexual.

Detox natural

Por ser uma excelente fonte de clorofila alcalinizante, a rúcula é capaz de limpar o sangue, gerando o incrível efeito de desintoxicação de outras substâncias nocivas que ficam impregnadas em nosso corpo.

