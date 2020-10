Secretária de Saúde pede exoneração do cargo

A ex-secretária de Saúde de Rondonópolis, Izalba Albuquerque, afastada em meados de junho deste ano, pediu exoneração do cargo. Ela é funcionária de carreira da Prefeitura e foi um dos alvos da Operação Stop Loss da Polícia Civil.

Para quem não se lembra, a Operação investiga a compra de papel toalha e papel higiênico de uma pequena empresa de Rondonópolis, ocorrida em março de 2020, negócio que, de acordo com a Prefeitura, teria sido cancelado assim que detectadas as irregularidades. A compra consistia na aquisição de 8.500 grandes fardos de papel toalha, que por sua vez tinham 8 pacotes com 2.000 folhas cada, além 17 mil rolos de papel higiênico, num total de R$ 715.870.