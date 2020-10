Secretário confirma que UTI’s serão desabilitadas em Rondonópolis

O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, confirmou nesta terça-feira (20) que algumas UTI’s da rede de atendimento a pacientes com Covid-19 em Rondonópolis serão desabilitadas.

“Nos precisamos retomar as cirurgias eletivas”, destacou Gilberto Figueiredo reforçando que estes leitos desabilitados serão usados para retaguarda na retomada dos procedimentos.

Vale ressaltar que as cirurgias eletivas são aquelas que não são consideradas de urgência. Todas foram suspensas pelo governo do estado de Mato Grosso devido a pandemia do novo Coronavírus.

“Estamos conversando com as autoridades de Rondonópolis para tomar as decisões sem prejudicar os atendimentos”, enfatizou Gilberto.

Para o secretário estas cirurgias devem ser realizadas no Hospital Regional que deixaria de receber os casos de pacientes com Covid-19.

Hoje o secretário estadual se reúne também com representantes da Prefeitura Municipal de Cuiabá para a retomada das cirurgias eletivas na capital do estado, para isso leitos de UTI’s serão desabilitados da rede Covid-19, provavelmente na Santa Casa e no Hospital Municipal São Benedito.