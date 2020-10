Seduc inicia em outubro aulas intensivas para inscritos no Enem

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) inicia no dia 26 de outubro aulas intensivas para os estudantes do 3º ano, inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. As aulas serão de forma presencial e transmitidas pela TV Assembleia e, ainda, disponibilizadas no Facebook e Youtube da Seduc. A ação faz parte do projeto “Pré-Enem Digital Gold, porque nossos estudantes valem ouro”, cujo lançamento ocorreu na manhã desta sexta-feira (16).

As aulas serão focadas em todos os componentes curriculares exigidos no Enem, ou seja, de redação, Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências da Natureza.

Segundo a secretária de Estado de Educação, Marioneide Kliemaschewsk, por conta da pandemia, as aulas presenciais ficaram prejudicas, não apenas em Mato Grosso, mas em todo o país, e o objetivo do projeto é preparar os alunos que vão fazer o Enem de forma que consigam engajar em uma instituição de nível superior.

“O Pré-Enem Digital Gold vem na expectativa de oferecer a mesma qualidade de ensino das aulas presenciais, a qual já estávamos trabalhando antes da pandemia. Vamos buscar nesse período de intensivão superar as dificuldades dos alunos e construir juntos os conhecimentos necessários para que tenham ótimos resultados no Enem”, ressaltou.

As aulas pela TV Assembleia (canais HD Digital 30.1 e 30.2 e canal 10 na Net TV) serão transmitidas de segunda a sexta-feira, das 7h às 8h, com reprise das 20h às 21. Já as aulas presenciais serão realizadas entre os dias 07 de novembro a 9 de janeiro, sempre aos sábados, em quatro polos do Estado, Cuiabá, Tangará da Serra, Rondonópolis e Sinop, onde têm o maior número de inscrito no Enem.

Para participar das aulas, o estudante do 3º ano do ensino médio, inscrito no Enem, deverá fazer a inscrição prévia na página da Seduc, cujo link e locais das aulas estará disponível a partir da próxima semana.

Para a professora de história Geysa Marques Souza, uma das colaboradoras do projeto, a iniciativa é muito importante pois vai proporcionar que alunos da rede estadual tenham acesso, de forma viável, a um ensino de qualidade e voltado para o Enem. “Se o aluno tiver força de vontade e focar em cima do que vamos trabalhar com ele, fazendo os exercícios indicados, acredito que terá sucesso no Enem”, acrescenta.

Geysa Marques lembra que desde o início da pandemia a Seduc, em parceria com vários professores, já vinha ofertando aulas pela TV para os alunos do ensino médio, e agora foram convidados para continuar no projeto, mas de forma mais acelerada e intensiva. “Agora vamos focar e preparar as aulas com conteúdo voltado somente para alunos inscritos no Enem”.

A professora de Redação Franciellen Mendes ressalta que entende o quanto o aluno, que está em casa por conta da pandemia, está se sentindo incapaz e angustiado, porém é importante que ele entenda que o estado e o professor estão olhando por ele e de um jeito muito especial.

“Precisamos que esse aluno entenda que ele será atendido, mas ele precisa se dispor a assistir as aulas. Ele receberá toda a orientação para estar preparado para a prova do Enem no dia 17 de janeiro”.

Conforme destacou a professora, a redação tem um peso muito grande, pois corresponde a 30% da nota do Enem, mas o aluno pode ficar tranquilo porque vão trabalhar de forma especial e específica com ele. “Vamos prepara-lo para alcançar uma nota superior a 900, que vai ajudá-lo a entrar em qualquer curso de uma universidade pública”.

O vice-governador Otaviano Pivetta participou do evento e destacou que o Governo do Estado está determinado a fazer uma revolução na educação pública de Mato Grosso e esse projeto é o início de todas as ações que serão implementadas.

“Nosso plano de metas é valorização da educação pública estadual em todos os aspectos, ambiência, espaço físico, esporte e lazer, alimentação de qualidade, motivação e valorização para os profissionais da educação. Eu acredito que vamos fazer da educação pública de Mato Grosso um serviço respeitado e reconhecido”.

Aulas presenciais

Em Cuiabá, nos dias 07 e 14 de novembro, das 8h às 11h, serão ofertadas aulas de Redação. Já nos dias 28 de novembro, 05, 12 e 19 de dezembro e 09 de janeiro de 2021, sempre das 8h às 12h, serão as aulas das áreas do conhecimento.

Nos polos de Rondonópolis, Tangará da Serra e Sinop serão realizados os “Aulões” de Redação nos dias 07, 14, 21 e 28 de novembro, 12 de dezembro e 09 de janeiro, sempre das 8h às 11h. No município de Sinop haverá uma segunda turma nos mesmos dias no período vespertino, das 14h às 17h.

As aulas presenciais vão respeitar os protocolos de segurança emitidas pelas autoridades de Saúde, como distanciamento entre os alunos, com a capacidade máxima permitida pelos decretos em vigência, uso de máscaras, álcool em gel, entre outros cuidados.

De acordo com dados disponibilizados pelo Inep, Mato Grosso possui o total de 15.919 inscrições gratuitas no Exame Nacional do Ensino Médio 2020. Considerando que um dos requisitos para esta inscrição é o estudante estar matriculado no último ano do ensino médio e em uma escola pública, subtende-se que grande número destes inscritos fazem parte da rede estadual de ensino.