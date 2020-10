Seduc transfere datas das aulas do Pré-Enem Digital Gold no polo de Cuiabá

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) alterou as datas das aulas presenciais do projeto Pré-Enem Digital Gold no polo de Cuiabá. As aulas serão realizadas aos sábados nos dias 07, 14 e 28 de novembro, 05 e 12 de dezembro e 09 de janeiro de 2021.

Nos dias 07 e 14 de novembro, das 8h às 11h, serão ofertadas aulas de Redação. No dia 28 de novembro será aula de Linguagens; nos dias 05 e 12 de dezembro aulas de Matemática, Ciências Humanas e Aplicadas e Ciências da Natureza, respectivamente, e em 09 de janeiro de 2021 aulas envolvendo todas as áreas, sempre das 8h às 12h.

As inscrições para participar das aulas presenciais estão abertas e podem ser feitas até o dia 02 de novembro pelo site da Seduc.

O Pré-Enem Digital Gold é direcionado aos estudantes do 3º ano do ensino médio da rede estadual, inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

Além de Cuiabá, as aulas presenciais serão realizadas também nos polos de Tangará da Serra, Rondonópolis e Sinop.

Nos polos de Rondonópolis, Tangará da Serra e Sinop serão realizados os “Aulões” de Redação nos dias 07, 21 e 28 de novembro, 12 e 19 de dezembro e 09 de janeiro, sempre das 8h às 11h. No município de Sinop haverá uma segunda turma nos mesmos dias no período vespertino, das 14h às 17h.

Serão 200 vagas para o polo de Cuiabá, 100 vagas para Rondonópolis, 100 para Tangará da Serra e 400 vagas para o polo de Sinop, sendo 200 por período.

As aulas presenciais vão respeitar os protocolos de segurança emitidas pelas autoridades de Saúde, como a capacidade de lotação máxima permitida pelos decretos em vigência, o distanciamento entre os alunos, com o uso de máscaras, álcool em gel, entre outros cuidados.

Aulas pela TV

Além das aulas presenciais, a Seduc está ofertando também, em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, vídeo-aulas transmitidas pela TV. As aulas pela TV Assembleia (canais HD Digital 30.1 e 30.2 e canal 10 na Net TV) são transmitidas de segunda a sexta-feira, das 7h às 8h e das 19h às 21, e aos sábados das 9h às 10h.

Todas as aulas serão disponibilizadas também no canal do Pré-Enem Digital no youtube.

As aulas serão focadas em todos os componentes curriculares exigidos no Enem, ou seja, de redação, Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências da Natureza.