Selma diz que não apoia Medeiros porque governo perderia “líder na Câmara”

A ex-senadora Selma Arruda está atualmente filiada ao Podemos, mesmo partido do deputado federal José Medeiros, mas nem por isso ela o está apoiando em sua candidatura ao Senado. Isso porque, segundo a própria, Medeiros deveria continuar à frente do mandato de deputado federal, onde estaria cumprindo um papel importante como vice-líder do Governo Bolsonaro.

A ex-senadora explica que decidiu não apoiar Medeiros por “questão partidária”, explicando que a liderança do Podemos nacional, ainda segundo a própria, não veria com bons olhos a candidatura do deputado ao Senado, já que ele é vice-líder do Governo na Câmara. “Ele saindo, o Governo perderia uma liderança. Em segundo lugar, a sua suplente é a Gisela Simona, que é de um partido de esquerda. Então, perderia duas vezes”, analisou Selma Arruda.

A ex-senadora ainda completa dizendo que caso eleito, Medeiros seria alçado a um cargo majoritário, o que no entendimento de Selma Arruda abriria as portas para o atual deputado deixar o Podemos, o que também seria um prejuízo para a sigla.

Afastada do cargo por conta do cometimento de crimes eleitorais, Selma Arruda diz entender que precisava dar um rumo para os eleitores que a elegeram no pleito de 2018, já que é constantemente cobrada por seus apoiadores a respeito de quem apoiar no pleito suplementar para o Senado e que isso à levou a escolher um nome para apontar para seus eleitores. “Eu me vi compelida a participar dessa eleição, porque trata-se da substituição de uma vaga que foi minha, que foi ocupada graças ao voto de quase 700 mil eleitores. Eu devo isso às pessoas que confiaram em mim. Eu devo dizer à eles quem eu aponto para continuar o que eu comecei”, explicou.

Selma finaliza dizendo que fez uma pesquisa entre os candidatos e excluiu automaticamente nomes como Nilson Leitão e Carlos Fávaro, apontados por ela como sendo da velha política, e definiu seu apoio ao candidato Reinaldo Morais como uma questão de afinidade política e ideológica, já que compartilham o ideário conservador.