Sérgio Mallandro recebe alta após ser internado com covid-19

Sérgio Mallandro recebeu alta do hospital nesta terça-feira (20) após oito dias internado por covid-19. O humorista usou as redes sociais para agradecer o cuidado dos médicos e enfermeiros com ele.

“Boa tarde glu gluzada hj é um dia pra comemorar bastante, depois de 8 dias internado estou tendo alta! Primeiramente, agradecer a Deus como é importante ter fé em Deus, quero agradecer toda equipe do hospital Copastar que cuidou de mim como se fosse um filho e também um agradecimento muito especial ao dr José Geraldo Moreira e Tamiris pelo talento, pelo esforço e parceria durante essa minha internação. Vocês são mestres”, escreveu. “E agradecimento a todos os fãs, familiares e amigos pelo apoio! Agora é Yeh Yeh vamos dançar a dança do Yeh Yeh! Vocês escolheram a medicina e a medicina escolheu vocês”, finalizou o apresentador de TV.

Em um vídeo publicado por ele no dia de sua saída do Hospital Copastar, onde esteve internado, Sérgio dançou com enfermeiros e médicos.

“Para comemorar a alta, dançando a dança da cura da covid-19”, disse.

No último dia 14, a equipe de Sérgio publicou uma nota para explicar o diagnóstico dele.

“Sérgio Mallandro testou positivo para a covid-19, mas, passa bem. Ele não está precisando de oxigênio e não está com febre. O Mallandro está sendo assistido pelo Dr José Geraldo”, escreveram.