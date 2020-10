Setrat interdita Avenida dos Estudantes para obras de drenagem nesta sexta e sábado

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) comunica aos munícipes que a partir das 17h de hoje, sexta-feira (02/10), se estendendo até as 22h do sábado (04/10), haverá interdição total nos dois sentidos da Rodovia/ Av. Dos Estudantes, no trecho compreendido entre a rotatória de acesso ao Parque São Jorge, até a rotatória do Anel Viário Conrado Sales Brito, para execução de obras de drenagem da referida via.

Conforme a secretaria, por conta da referida interdição, o tráfego no local deverá ser feito, convergindo para a Av. Gov. Júlio Campos, conforme detalhamento e adequações de sinalização de trânsito, a cargo da empresa contratada, Construtora Tripolo LTDA.