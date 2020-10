Silvio Santos está proibido de voltar a trabalhar

Dependesse só dele, Silvio Santos já teria voltado a gravar os seus programas no SBT. Ameaçou várias vezes.

Porém a vontade de sua família continua prevalecendo e ele seguirá devidamente trancado em casa até a chegada de uma vacina.

Nesta semana, não bastasse tudo, Ratinho também testou positivo para o Covid-19.

Silvio, no dia 12 de dezembro, vai completar 90 anos. Pertence ao grupo de risco da doença, a exemplo de Carlos Alberto de Nóbrega e Raul Gil, entre outros da sua emissora.

Todos permanecem afastados do trabalho, à espera de uma definição dos órgãos competentes sobre as vacinas.

Enquanto SS segue sem nenhuma data para retomar sua rotina na Anhanguera, o SBT se vira como pode na luta contra as concorrentes Globo e Record que, mesmo na pandemia, não paralisaram as produções.

Principalmente no chamado prime time, a diferença só aumenta, por causa das tantas reprises e o sucesso de “A Fazenda”.

Os jogos da Libertadores pouco têm representado em termos de audiência e só agora existe a expectativa de melhores resultados com a competição.

Apesar de o dono não economizar em ligações para seus executivos, a programação não atravessa uma fase das mais auspiciosas.