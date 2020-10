Soldado da Polícia Militar de MT conquista medalha em campeonato nacional

O soldado do Batalhão Rotam da Polícia Militar, Adeildo Antônio Arruda, de 37 anos, acaba de retornar do Estado de São Paulo trazendo no peito mais uma medalha de Jiu Jitsu para Mato Grosso.

Atleta do Projeto Guerreiros Mirins, da Academia de Polícia Militar Costa Verde, Arruda subiu ao pódio pela 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu. E foi uma conquista suada, depois de uma série de eliminatórias em três dias de competição, ele chegou ao segundo lugar mais alto do pódio.

A competição aconteceu no último dia 25, no município de Caieiras, e reuniu centenas de atletas brasileiros. E segundo lugar lhe garante vaga para o campeonato mundial que está previsto para dezembro.

Arruda é um atleta bastante conhecido, já representou a Polícia Militar e Estado de Mato Grosso em dezenas de competições nacionais conquistando 60 medalhas, muitas de ouro e prata, em 8 anos de muita dedicação ao esporte.

Na Polícia Militar, o soldado Arruda é um grande incentivador não só da prática do Jiu Jitsu, mas das diversas modalidades de esportes oferecidas em projetos sociais pela instituição militar.

Em fevereiro deste ano, Arruda recebeu uma homenagem, um elogio formal do comandante geral da PM coronel Jonildo José de Assis, pelas conquistas no esporte e o incentivo que leva às crianças dos projetos sociais nas visitas em de treino e de relatos da sua trajetória no esporte.

Arquivo pessoal