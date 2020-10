Suspeito é morto em confronto com a Força Tática

Felipe Henrique dos Santos, 27 anos, morreu na noite desta segunda-feira (19) no município de Tangará da Serra após uma troca de tiros com uma equipe da Força Tática da Polícia Militar. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu dentro da ambulância.

Segundo informações, Felipe estava com outro rapaz em uma moto no momento do confronto. O outro suspeito conseguiu fugir na troca de tiros, mas Felipe foi atingido no peito.

A suspeita é que o local seja uma boca de fumo, já que foram apreendidas drogas, balança de precisão e um caderno com anotações de pedidos. Na casa tinha ao menos cinco jovens que foram detidos.