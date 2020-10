Suspeitos trocam tiros com a Força Tática e acabam mortos em Rondonópolis

Três homens que ainda não tiveram os nomes divulgados morreram após um confronto com a polícia no início da tarde desta terça-feira (13) no Jardim Rui Barbosa, em Rondonópolis. Eles são apontados por envolvimento em pelo menos 27 roubos ocorridos na cidade.

De acordo com o tenente Coronel Cândido, após alguns crimes de roubo ocorridos no início do mês, principalmente na região da Grande Salmen e após tomar conhecimento de que um bandido havia sido morto durante uma tentativa de roubo a uma fazenda em Itiquira, a Agência Regional de Inteligência (ARI) descobriu que os suspeitos estavam reunidos no local combinando outros crimes . Quando o grupo Tático chegou ao endereço para realizar a abordagem já foi recebido com tiros.

No tiroteio três suspeitos foram baleados, foram socorridos até a unidade médica, mas acabaram morrendo. Um foi preso e três armas de fogo foram apreendidas no local, uma delas já havia sido descrita em vários assaltos.

A Polítec esteve no local realizando a perícia.