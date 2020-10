Taques alfineta adversário e lembra mérito de Bolsonaro pelo dinheiro repassado

O candidato ao Senado pela coligação Todos Somos Mato Grosso, Pedro Taques (Solidariedade) aproveitou uma entrevista nesta segunda-feira (19) para destacar o mérito do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no repasse de mais de R$ 1,3 bilhão ao estado para o enfrentamento da pandemia da covid-19.

Em post no Instagram, Taques destacou que é um desrespeito um senador se alto elogiar por um feito que não é dele sozinho e destacou o brilhante papel da bancada federal de Mato Grosso e de outros estados exportadores.

“Um candidato que é pau mandado, não vou falar mal de candidato aqui, mas está dizendo que ele conseguiu R$ 1,2 bilhão para o Estado de Mato Grosso na pandemia, isto é mentira! Primeiro que violou a lealdade e o respeito ao presidente Bolsonaro e depois e os outros deputados federais e os outros senadores? Não adianta mentir que a internet revela tudo”, destacou.

Taques encerra a postagem dizendo que é feio mentir e destacando que essa fantasia de números não cola.

Propostas

Para sair da crise, Taques defende a criação de um programa com mais benefícios e qualificação para os jovens no primeiro emprego; defende a manutenção do auxílio emergencial por mais um período; o dinheiro para o pagamento do auxílio viria do regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), previsto na Constituição e com pagamento apenas pelos bilionários do Brasil; defende ainda uma reforma tributária com a taxação pelo consumo.