Taques defende estabilidade do servidor público e redesenho do pacto federativo

O candidato ao Senado Pedro Taques (SD) foi o entrevistado do Portal AgoraMT dessa sexta-feira (2), que está conversando com todos os candidatos à eleição suplementar. Ele defendeu a estabilidade dos servidores públicos e afirmou que está preparado para participar dos grandes debates nacionais que acontecem atualmente na Casa Alta do parlamento brasileiro, como a reforma administrativa e tributária, defendendo a taxação das grandes fortunas.

A série de entrevistas continua na segunda-feira (5), quando entrevistaremos mais um dos candidatos.