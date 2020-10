Temporal deixa estragos em Cuiabá ; bairros estão sem energia elétrica

Um temporal atingiu Cuiabá e Várzea Grande na tarde deste sábado (24) e deixou estragos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foram pelo menos 10 chamados devido à queda de árvores e de um muro de uma residência. No entanto não foram registrados feridos.

Várias fachadas de lojas foram danificadas. A defesa Civil tinha emitido um alerta de tempestade para a região metropolitana de Cuiabá.

Em Várzea Grande alguns bairros estão sem energia elétrica, principalmente no entorno da avenida da Feb, entre eles o Alameda e o Ponte Nova.

Equipes da concessionária que administra o fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso estão no local, mas a previsão de reestabelecimento inicial não foi cumprida. O fim de semana deve ser de tempo abafado, nublado e com pancadas de chuva em Cuiabá e Várzea Grande segundo o Instituto Clima tempo.