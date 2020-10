Thiago apresenta proposta de Programa de Crédito Popular para microempreendedores

Para a retomada da economia em Rondonópolis no pós-pandemia, o candidato a prefeito Thiago Muniz (DEM) criará o Programa de Crédito Popular de Rondonópolis. O objetivo da proposta é ajudar microempreendedores a se tornarem independentes financeiramente, e, assim gerar renda na ponta para quem mais precisa.

Para isso, a prefeitura concederá até R$ 3 mil de empréstimo, com uma carência de quatro meses para iniciar o pagamento. O crédito poderá ser quitado em até 12 meses, com taxa de juros de apenas 0,99%. E quem pagar tudo em dia o empréstimo, terá uma ajuda da prefeitura que pagará a última parcela como incentivo.

Além disso, a prefeitura contará com uma Agência de Empreendedorismo que dará assessoria técnica para que os empreendedores invistam o dinheiro de maneira correta, de modo a garantir um retorno mais rápido e satisfatório.

O financiamento para o microcrédito será realizado pelo Banco da Gente, que é um instituto de fomento da prefeitura de Rondonópolis, que deixou de desempenhar seu papel nos últimos anos.

“Nós queremos reformular e potencializar o Banco da Gente, vinculando-o a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na nossa gestão o Banco voltará a funcionar e terá a missão de valorizar o microempreendedor”, afirmou Thiago Muniz.

Para participar do programa o cidadão precisará se cadastrar na prefeitura e apresentar a proposta de maneira fácil e simples para análise. Com isso, Thiago Muniz, espera gerar oportunidade de renda descentralizada, fazendo com que a economia gire em todos os bairros, principalmente nos mais periféricos.

E esse sistema de crédito popular já funciona em outros municípios e tem transformado a vida de pessoas que tem talentos, como cabeleireiros, artesãos, confeiteiros e outros trabalhadores informais.