Thiago Muniz diz que sempre foi crítico de Pátio e dispara contra “nova política”

O clima anda quente nos inúmeros grupos de debate político que existem na cidade e num deles o candidato a prefeito Thiago Muniz acabou sendo comparado ao atual prefeito, José Carlos do Pátio, e ao ex-prefeito Percival Muniz, que teriam o mesmo “DNA” político, tendo surgido na militância do antigo PMDB, grupo que que viria se revezando no poder há anos.

O candidato a prefeito deixou claro que tem muitas ideias em comum, mas também tem divergências com Percival Muniz, e fez questão de deixar claro que sempre teve “uma postura crítica e independente” com relação administração de Pátio, tendo inclusive sugerido a criação de CPIs para investigar o prefeito e citou a autoria do projeto que obrigava o prefeito a investir todo o recurso federal que veio para a cidade no combate e prevenção da Covid-19, entre outras medidas.

Thiago Muniz ainda criticou o discurso manjado dos candidatos que se intitulam “nova política”, que aparecem em todas as eleições, e disse que diferentemente de candidatos que perderam a eleição e depois negociaram cargos na gestão de Pátio, ele nunca usou desse expediente. “Eu nunca fui pedir nada para o prefeito atual e nem fazer composição alguma com ele”, disparou.

Sem citar nomes, ele criticou ainda um candidato a prefeito que teria usado de “manobras” para adquirir a área de um antigo e tradicional clube da cidade por cerca de R$ 500 mil, quando na verdade a área nobre é avaliada em muitos milhões. “Nunca quis passar a perna em ninguém”, disse Thiago Muniz.