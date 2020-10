Torre de internet cai sobre fiação de energia elétrica no Dom Osório

O vento forte ocorrido no final da tarde desse sábado (17), com início de chuva em algumas regiões da cidade provocaram a queda de uma torre de internet, que se enroscou na fiação de energia elétrica e provocou a queda do fornecimento e até um acidente com um motociclista. O fato aconteceu por volta de 16 horas e a população da região ficou sem energia por algumas horas antes que a concessionária de energia restabelecesse o serviço.

A torre de internet derrubada pelo vento ficava bem na entrada do bairro Dom Osório e uma equipe da Energisa esteve no local, já no período da noite, para religar a energia, mas a empresa de internet dona da torre ainda trabalha na retirada da estrutura do local.

Segundo informações obtidas junto a moradores, com a queda torre sobre a fiação de energia, um motociclista desatento que passava pelo local acabou se enroscando na fiação, que estava espalhada pela rua, e se acidentando. O Samu esteve no local e encaminhou o homem para receber atendimento médico.