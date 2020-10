Trabalhadores da cultura de Rondonópolis podem requerer auxílio emergencial

A partir das 10 horas deste sábado (10) os trabalhadores de cultura podem requerer o auxílio emergencial do governo federal, garantido pela Lei nº 14.017, conhecida como lei Aldir Blanc. Serão disponibilizados oito editais para que o interessado escolha em qual setorial vai atuar, são eles: música, dança, artes cênicas, artes visuais e digitais, artesanato, literatura, manifestações etnicoculturais, pontos de cultura ou patrimônio histórico e cultural.

Os interessados em requerer o auxílio deve entrar no site da prefeitura de Rondonópolis – www.rondonopolis.mt.gov.br – e clicar no banner da lei Aldir Blanc que estará visível a partir da hora marcada. É preciso preencher o formulário e fazer a escolha do edital que vai participar. Além disso é necessário apresentar também a proposta do trabalho o qual estará vinculado o auxílio.

As pessoas que atuam na área de cultura devem ficar atentas, pois o período das solicitações do auxílio termina no dia 20 de outubro. Todo o processo será feito virtualmente no portal da prefeitura e os proponentes podem tirar dúvidas ou pegar mais informações ligando na Secretaria Municipal de Cultura no número 3411-5324.

A lei Aldir Blanc foi criada com objetivo de promover ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período da pandemia da covid-19.