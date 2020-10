Trump diz que está bem e voltará em breve para campanha

Diagnosticado com a covid-19, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (3), em um vídeo publicado nas redes sociais, que “está bem” e espera “voltar logo para a campanha” pela reeleição presidencial.

O vídeo de Trump foi ao ar após o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, afirmar que as “próximas 48 horas serão críticas” para a recuperação do presidente. Antes ainda, o médico-chefe, Sean Conley, havia dito que o chefe de Estado estava bem, apenas com sintomas leves como congestão nasal, tosse leve e cansaço.

“Vim para cá [para o Centro Médico Militar Walter Reed], não estava me sentindo muito bem, mas me sinto bem melhor agora e estou trabalhando firme para voltar. Tenho que voltar porque nós ainda temos que fazer a América Grande Novamente”, disse em referência ao slogan adotado nas campanhas presidenciais norte-americanas.

No vídeo, Trump, que se mostrou ofegante em alguns momentos, avaliou que ainda há “alguns passos para dar” para se reeleger e finalizar suas ações no comando da maior potência mundial.

“Acredito que estarei de volta logo. Quero terminar a campanha presidencial do jeito que começamos e do jeito que estamos fazendo. Estou superorgulhoso. Isso é uma coisa que acontece e aconteceu com milhões de pessoas ao redor do mundo e estou lutando com eles. Não só nos Estados Unidos. Estou lutando por todo o mundo. Nós vamos derrotar o coronavírus ou seja lá como você queira chamar”, disse.

Na mensagem, ele aproveitou para agradecer a equipe médica que acompanha o tratamento dele contra a covid-19 no hospital militar Walter Reed, além dos apoiadores e demais líderes mundiais que mandaram mensagens de solidariedade.