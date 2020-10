TV Cidade Record promove debate entre candidatos a prefeito no dia 07 de novembro

Representantes de todos os candidatos a prefeito de Rondonópolis nas Eleições Municipais 2020 estiveram presentes em reunião nesta segunda-feira (26), que esclareceu as regras do debate, marcado para o dia 07 de novembro a partir das 19h:40 na TV Cidade Record.

Para a diretora de jornalismo da TV, Miriam Trento, esta será a oportunidade da população avaliar as propostas dos oito candidatos. “Serão duas horas de debate. Tudo foi pensado para que todos possam expressar melhor suas ideias e proposta de governo para nossa cidade. Esperamos contribuir para uma boa escolha no dia 15 de novembro”, disse.

Entre as regras do debate, será obrigatório o uso de máscara nas dependências da TV, podendo ser retiradas apenas dentro do estúdio, na posição definida para o debate. O programa será dividido em cinco blocos com destaque para terceiro e quarto bloco, onde haverá perguntas com temas livres com direto a réplica e treplica, sendo um minutos para cada resposta. Quem perder o debate ao vivo, poderá acompanhar os melhores momentos em reportagens especiais.

A direção geral da TV está planejando um esquema para garantir a segurança de todos.

Na oportunidade, também houve o sorteio para uma série de entrevistas especiais para o Portal Agora MT, com candidatos a vice-prefeito de Rondonópolis.