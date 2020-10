TV Cidade Record realiza 1º Feirão de veículos neste sábado

Faltam apenas três dias para começar o 1º Feirão de veículos realizado pela TV Cidade Record. O evento começa neste sábado (07) partir das 11h no estacionamento da TV.

Serão quatro concessionárias confirmadas para participar: Carolina Veículos, Fancar, Imperial veículos e Domani Prime.

De acordo com o assistente de marketing da Record, Lucas Piazer, o feirão irá acontecer aos sábados, das 11h as 15h no local e com transmissão ao vivo pelo canal 5.1 das 11h até as 12h30. A apresentação ficará por conta de Lucival Morais.

“Essa é uma oportunidade para quem quer trocar de carro, já que serão várias marcas e ofertas de negociação em um só lugar. Iremos seguir todas as recomendações de saúde por conta da pandemia do coronavírus. Estaremos esperando a todos com música boa, picolé a vontade e o melhor atendimento de Rondonópolis” afirmou Piazer.

A TV Cidade Record fica localizada na Rodovia Anel Viário Conrado Sales Brito, 817, no Granville 1.