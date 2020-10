Vander Masson diz que irá criar corredores exclusivos para o transporte coletivo

O empresário Vander Masson, candidato a prefeito da cidade de Tangará da Serra pela coligação “É tempo de União” (PSDB, PDT, PSL, PTB, Pode, PL e PV), que lidera com folga as pesquisas de intenção de voto na cidade, foi entrevistado pela equipe da TV Vale, afiliada da Rede Record na cidade, e falou de suas propostas. Ao responder a uma pergunta sorteada pelo próprio candidato, ele se comprometeu a criar corredores exclusivos para o transporte coletivo, como0 forma de melhorar a qualidade do serviço e ampliar o número de usuários.

Masson também se comprometeu a lutar pela construção de um Hospital Regional em Tangará para atender a demanda por cirurgias de média e alta complexidade da cidade e região, o que no entendimento do candidato irá fortalecer a economia local. Ele também se comprometeu a melhorar a qualidade do fornecimento da água e tratar o esgoto da cidade, entre outras propostas.

Assista a íntegra da entrevista: