Veterano da política, Julio Campos disputa suplência junto com Nilson Leitão

O ex-governador e ex-senador Julio Campos, 73 anos, está de volta à ativa. Veterano na política estadual, ele conta que decidiu largar sua aposentadoria da vida pública e aceitou o desafio de concorrer a mais um cargo, agora candidato a primeiro suplente na chapa ao Senado liderada pelo tucano Nilson Leitão, da coligação “Mato Grosso por Inteiro” (PSDB, DEM e PL).

“Realmente, devo ser o mais longevo da política em Mato Grosso. Comecei minha vida pública em 1972, quando fui eleito prefeito de Várzea Grande, com 25 anos de idade. Tenho 73 anos de idade, mas com a força e a pujança de um homem de 60 anos, com pique de 60 anos. Já pensei em parar em 2015, quando tive que fazer um transplante de fígado e a partir de 2017 tinha decidido não disputar mais eleição, mas veio a eleição suplementar para o Senado e muito amigos e companheiros me pediram para dar minha contribuição e aqui estou”, conta o político.

Ele conta que primeiro queria ser o cabeça de chapa, caso a eleição tivesse sido mantida no dia 26 de abril, tendo inclusive iniciado as articulações para montar um rol de partidos para o apoiarem no seu projeto, tendo inclusive se posicionado bem em sondagens eleitorais. Curiosamente, ele chegou a convidar Nilson Leitão, de quem agora é candidato a suplente, para ser um dos seus suplentes, mas por conta de compromissos com sua base eleitoral, o tucano recusou o convite.

Mas com o início das restrições em decorrência do novo coronavírus e tendo a saúde já debilitada pelo avanço da idade, ele recuou e decidiu não colocar seu projeto nas ruas, mas mudou de ideia ao ser convidado para compor a chapa de Leitão, com o intuito de apresentar uma chapa com representantes de todo o estado, já que Leitão é do extremo norte do estado, o primeiro suplente, Julio Campos, é representante da Baixada Cuiabana, enquanto o segundo suplente, o ex-vereador José Marcio Guedes, representa a região sul e sudeste.