Vice de Emanuel doa dinheiro para campanha de Abílio

Até parece que é de propósito, birra mesmo. Feito para pirraçar. Só assim para entender a doação em dinheiro que o vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro, do Podemos, fez para a campanha de Abilio Junior, seu companheiro de partido e maior desafeto político do atual prefeito e principal adversário do mesmo no pleito na capital.

A doação em si, de R$ 24 mil, não fosse o fato de Niuan ainda ser o vice de Emanuel e estar doando para seu principal adversário. Ficou mais que claro que ele não anda nada contente com o titular do Alencastro. Com um vice desses, quem precisa de inimigos!